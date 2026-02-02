Hogyan védjük meg gyermekeinket a deepfake-től? Ingyenes szakemberképzés indul

A Hír TV stúdiójában Somogy Ákos, az NMHH Gyermekvédelmi főosztályvezetője ismertette a képzés részleteit. Kiemelte, hogy az internetes veszélyek, mint a kortárs bántalmazás online formája vagy a manipulált deepfake tartalmak, minden eddiginél felkészültebb szakembereket igényelnek. A képzés személyes jelenlétű, váci helyszínnel zajlik, és szituációs gyakorlatokon keresztül tanítja meg a résztvevőknek, hogyan kezeljenek egy osztályközösségen belüli online konfliktust.