Hogyan védjük meg gyermekeinket a deepfake-től? Ingyenes szakemberképzés indul

A digitális világ térhódítása nemcsak lehetőségeket, hanem komoly veszélyeket – cyberbullyingot, megtévesztő AI-tartalmakat és idegenekkel való veszélyes ismerkedést – is tartogat a gyermekek számára. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) ezért negyedik alkalommal hirdeti meg újmédia-pedagógia ösztöndíjas képzését, amelyre pedagógusok és segítő szakemberek jelentkezését várják.

A Hír TV stúdiójában Somogy Ákos, az NMHH Gyermekvédelmi főosztályvezetője ismertette a képzés részleteit. Kiemelte, hogy az internetes veszélyek, mint a kortárs bántalmazás online formája vagy a manipulált deepfake tartalmak, minden eddiginél felkészültebb szakembereket igényelnek. A képzés személyes jelenlétű, váci helyszínnel zajlik, és szituációs gyakorlatokon keresztül tanítja meg a résztvevőknek, hogyan kezeljenek egy osztályközösségen belüli online konfliktust.

 

