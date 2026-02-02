Usain Bolt elbújhat: Olimpiai szintidőt futott a Tisza jelöltje, amikor meglátta a mikrofont – Videó a menekülésről!

Azt eddig is tudtuk, hogy a Tisza Párt szeret „árral szemben” úszni, de hogy ennyire gyorsan tudnak futni a partra, az új információ. Trentin Balázs, a párt zuglói jelöltje éppen a demokrácia nagy harcosát játszotta a pultjánál, egészen addig, amíg kollágánk, a HírTv riportere oda nem lépett hozzá. A téma Csercsa Balázs és a bundagyanús előválasztás lett volna. És mi történt? Trentin úrban felébredt az ősi ösztön: a menekülés. Olyan sebességgel kezdte el összepakolni a pultot, hogy azt egy Forma-1-es szerelőcsapat is megirigyelte volna. Miközben a kollégánk próbált kérdezni, a jelölt úr kioktató stílusban közölte: „Tudja mit jelent a képviselet?” Hát, Balázs, ha a képviselet azt jelenti, hogy az első kényelmetlen pillanatban hátat fordítunk és eliszkolunk, akkor te vagy a műfaj királya! A legszebb pillanat mégis az volt, amikor Trentin azzal védekezett: „Most szaladt el egy csapat fiatal.” Értik, ugye? Nem ő a ciki, amiért nem válaszol, hanem a gonosz újságíró, aki a puszta jelenlétével elijeszti a (képzeletbeli?) rajongókat. Ez a politikai óvoda szintje: „Tanító néni, azért nem írtam meg a leckét, mert a csúnya bácsi csúnyán nézett!” Trentin Balázs nem a választókat képviseli, hanem a sértődött kisgyereket, aki viszi a labdát haza, ha nem ő nyer.