Maffiamódszerekkel álltak bosszút Magyar Péterék emberei

Eddig azt hittük, a Tisza Párt csak a szavak szintjén agresszív, de most átlépték a Rubicont – vagy stílszerűen: átúsztak a sötét oldalra. A HírTV Paláver című műsorában robbant a hír: megverték azt az informátort, aki vette a bátorságot, és kitálalt a fizetett provokátorokról. Emlékszünk még a Lázárinfóra? A húszezer forintos „bértüntetőkre”? Nos, úgy tűnik, a „szeretetország” építői nem viselik jól, ha valaki belepiszkál az üzletbe. A módszer kísértetiesen emlékeztet a 90-es évek olajszőkítési ügyeire: ha valaki beszél, azt elhallgattatják. Nem vitával, nem sajtóközleménnyel, hanem ököllel.

Ez lenne az európai demokrácia, amit Magyar Péter ígér? Hogy verőlegények járják az utcát, és "rendezik le" a kellemetlen tanúkat? A notórius erőszakos imázs eddig csak sejtés volt, de most vér tapad a politikai kampányhoz. Aki képes fizikai erőszakot alkalmazni (vagy alkalmaztatni) egy leleplezővel szemben, az a hatalom birtokában mit tenne azokkal, akik nem értenek vele egyet?