Több mint egy szép arc a képernyőn: Szamosi Tímea olyat tett, amit a legtöbb celeb nem merne

Ismerjük a típust: a képernyőn mosolyog, de amint kialszik a piros lámpa, a tartalom is megszűnik. Nos, Szamosi Tímea ennek a szöges ellentéte. A HírTV nézői megszokhatták tőle a felkészültséget és a napindító energiát, de amit most tett, azzal végleg beírta magát a "Nagybetűs Nők" nagykönyvébe. Kell ahhoz egyfajta intellektuális nagyvonalúság és mérhetetlen bátorság, hogy valaki egy ország elé álljon, és azt mondja: "Volt egy 8 milliméteres kis rohadék bennem, de legyőztem". Timi nem a mártírt játssza, hanem a győztes hadvezért. A test-szellem-lélek egyensúlyában hívő műsorvezető bebizonyította, hogy a szépség és az ész mellett a lélekereje a legnagyobb fegyvere. Miközben a legtöbben a tökéletes látszat fenntartásával vannak elfoglalva, ő a valóságot vállalja fel, hogy másokat megmentsen. Ez az a minőségi újságírás, amikor a riporter nemcsak közvetíti az információt, hanem hitelesíti is azt a saját sorsával.

Nemcsak a kamerának mosolyog, hanem az életnek: Szamosi Tímea a hitelesség szobra a magyar médiában.

Stílus és tartalom: A ritka kincs

Valljuk be, a mai világban ritka, mint a fehér holló, hogy valaki egyszerre legyen dekoratív és rendelkezzen azzal a kognitív élességgel, ami Timit jellemzi. Nemcsak "túlélte" a betegséget, hanem intellektuálisan is feldolgozta: megértette a figyelmeztetést, és most, mint egy modernkori Jeanne d'Arc, zászlajára tűzte a megelőzés ügyét. Amikor arról beszél, hogy "nemcsak velem, hanem veled is megtörténhet", abban nincs semmi hatásvadászat, csak a tiszta, féltő gondoskodás. Ez teszi őt kiváló kollégává és még kiválóbb emberré. A Napindító nemcsak azért jó műsor, mert profi a stáb, hanem mert van egy szíve, ami ott dobog a stúdió közepén.