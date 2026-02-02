Ez a „Szeretetország”? Gyilkosok és erőszaktevők után most verőlegényeket küldött a Tisza Párt a koronatanúra

Üdvözöljük a politikai Münchhausen báró, Magyar Péter új Magyarországán, ahol a véleménynyilvánítás szabadsága addig tart, amíg nem leplezed le a csalást! A gyöngyösi Lázárinfón történt őrjöngésről kiderült: nem a nép hangja volt, hanem a pénzé. Pócs János képviselő derítette ki, hogy a „spontán” tüntetők valójában fizetett statiszták voltak, akiket Csík Miklós, a Tisza helyi kiskirálya szervezett. A tarifa: benzinpénz plusz egy huszas zsebbe. És kik voltak ezek a „békés” demonstrálók? Egy 150 bűncselekményt – köztük lopást, erőszakos közösülést és emberölést (!) – felhalmozó illusztris társaság. De a történet itt vált át horrorba. Rácz Richárd, aki a videóban elismerte a fizetett provokációt, nem sokáig maradt büntetlenül. A maffia nem felejt. Éjszaka, a sötétben, a buszmegállóban csaptak le rá. A hírek szerint Csík Miklós lánya és veje volt a kivégzőosztag: a földre vitték, rugdosták, és egy üveggel próbálták fejbe vágni – szerencsére „csak” az orrát találták el. A legdurvább? El akarták vinni valahová. Hogy hova? Egy pincébe? Az erdőbe? Ezt csak a Tisza Párt „demokratái” tudják. Az áldozat vállalja a hazugságvizsgálatot. Vajon Magyar Péter emberei is mernék vállalni, vagy ők csak a sötétben, túlerőben bátrak?