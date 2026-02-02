Saját maguk pénzelik a hazug jelentéseket író szervezeteket: Brüsszel fizeti a Magyarországot támadó NGO-kat

Mindig is sejtettük, de most feketén-fehéren itt vannak a számok: a brüsszeli bürokraták nem bízzák a véletlenre a „független” jelentéseket. A recept pofonegyszerű: végy egy rakás dollárbaloldali szervezetet, nevezd el őket civilnek, tömd ki őket eurómilliókkal, majd kérd meg őket, hogy írjanak „objektív” elemzést Magyarországról. Az eredmény borítékolható: diktatúra, jogtiprás, világvége. A listát nézve eláll a lélegzetünk. A Magyar Helsinki Bizottság több mint 519 millió forintot kapott, hogy aggódjon a jogainkért. A Political Capital elemzői közel 300 millióból gyártják a rémhíreket. De a prímet az Ökotárs Alapítvány viszi, a maga 1,4 milliárd forintos támogatásával. Ezek után van bárki, aki elhiszi, hogy ezek a szervezetek nem a kenyéradójuk nótáját húzzák? Ez a brüsszeli korrupció iskolapéldája: a saját maguk által pénzelt ügynökszervezetekkel íratják meg a vádiratot, amivel aztán zsarolják a magyar kormányt. A Soros-hálózat és Brüsszel kéz a kézben jár, a számlát pedig a magyar emberekkel fizettetnék meg.

Önmagát gerjesztő hazugsággyár

Lássuk a mechanizmust: Brüsszel átutal 193 milliót a Transparency Internationalnak. A Transparency ír egy jelentést, hogy Magyarországon korrupció van (milyen ironikus!). Ursula von der Leyenék felolvassák a jelentést, majd közlik: „Lám, a független civilek is ezt mondják, tehát nem adunk pénzt a magyaroknak.” Zseniális, nem? Így forgatják vissza a pénzt a saját politikai céljaikra. A Mérték Médiaelemző Műhely közel 148 millióért aggódik a sajtószabadságért, miközben ők maguk a brüsszeli propaganda fizetett hangosbemondói. A TASZ, a K-Monitor és az Amnesty International is ott sorakozik a pénztárnál. Ezek a szervezetek nem a magyar társadalom érdekeit képviselik, hanem a megbízóikét. Ők a brüsszeli helytartók, a modern kori zsoldosok, akik jó pénzért bármikor készek sárral dobálni a saját hazájukat. De most lebuktak. A számok nem hazudnak: a „függetlenségük” pontosan annyit ér, amennyit átutalnak nekik.