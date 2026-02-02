A telefonod akkuja dönti el, kapsz-e hitelt? Döbbenetes módszereket vet be a mesterséges intelligencia a bankoknál

Mára a mesterséges intelligencia megkerülhetetlen lett – ezt még a davosi világgazdasági fórumon pezsgőző geopolitikai észlények is belátták. Alan Turing az 50-es években még csak filozofált azon, hogy gondolkodik-e a gép, ma meg már ott tartunk, hogy a Chat GPT jobban beszélget a gyerekünkkel, mint mi. És itt álljunk is meg egy pillanatra! Azt tanítjuk a kicsiknek: „ne állj szóba idegennel”. Erre mit csinálunk? Odaadjuk a kezébe a tabletet, hogy cseverésszen egy ellenőrizetlen algoritmussal. Gratulálunk! Szerencsére Magyarországon már ébredeznek, és kezdik beépíteni az oktatásba, mert ez nem játék. De a vállalati szférában még durvább a helyzet. Geoffrey Hinton, a Nobel-díjas szaktekintély kerek-perec kijelentette: az évtized végére azok a cégek, amelyek nem integrálják az AI-t, egyszerűen megszűnnek létezni. Ez nem fenyegetés, ez ígéret. A technológia már nemcsak szövegel, hanem lát, hall, és ami a legijesztőbb: dönt helyettünk.

A banki AI nem kérdez, csak ítélkezik

Hogy mennyire abszurd a helyzet, azt Yuval Noah Harari példája mutatja a legjobban. Kapaszkodjanak meg: létezik olyan banki technológia, ahol az AI az alapján skálázza az ügyfél megbízhatóságát, hogy fel van-e töltve a telefonja. Igen, jól olvassák. A gép "megtanulta", hogy aki hagyja lemerülni a mobilját, az a hiteltörlesztéssel is slendrián lehet. Ez a szép új világ: nem az számít, ki vagy, hanem hogy mit mond rólad az adat. De van remény is. Ha ügyes vagy, és megtanulod használni az AI-t, a 8 órás munkát 6 óra alatt elvégzed. A kérdés csak az, mit kezdesz a maradék kettővel? Ha hagyod, hogy a főnököd még több munkát sózzon rád, kiégsz. De ha a cégednek van esze, akkor hagyja, hogy tanulj. Mert a félelem nem visz előre, csak a tudás. Aki kimarad, az lemarad – és még hitelt sem kap.