93 milliós aljasság: Amikor a reményt fecskendőbe töltött kotyvalékkal ölik meg

A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai hét embert vettek őrizetbe az érdi garázslabor ügyében. Az álorvosok két év alatt legalább 93 millió forint profitot termeltek a gyanútlan áldozatokon. Ez a hamisított gyógyszer súlyos egészségügyi veszélyek elé állította a pácienseket, akiket sterilnek hazudott körülmények között kezeltek. A vádlottak még infúziós kezelés alkalmazásától sem riadtak vissza, elterelve a figyelmet az engedélyezett terápiás lehetőségek biztonságáról. A hatóságok szerint az egyetlen biztos pont a hiteles információ forrás felkeresése maradt a sarlatánok elleni küzdelemben. A