A Békemenet záróakkordjaként a Kossuth téren felszólaló Lázár János egyértelművé tette, hogy hazánk nemzeti érdekei mindenek felett állnak. A miniszter szerint az ukrán olajblokád és a kormányfőt érő életveszélyes fenyegetések csak még erősebbé teszik a magyarok elszántságát. Kijelentette, hogy a szuverenitásunk védelme érdekében meg kell akadályoznunk egy ukrán barát kormány hatalomra kerülését, amely kiszolgáltatná hazánkat idegen érdekeknek. A sorsdöntő április 12-i választás tétje nem kevesebb, mint a gyermekeink jövője, ezért alapvető érdekünk, hogy ne egy ukrán bábkormány irányítsa Magyarországot. Lázár János hangsúlyozta: a béke nem magától értetődő, hanem olyan érték, amelyért minden nap meg kell küzdenünk az európai háborús pszichózissal szemben.