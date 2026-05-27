Hameed furcsa meséje a véletlenül kapott gázpisztolyról és a megjátszott naivitásról

11 év fegyházra és kiutasításra ítélték azt az embercsempészt, aki az M5-ösön rendőrökre lőtt. Hameed a rácsok mögött magyarul magyarázta naiv áldozatszerepét.
Az embercsempész azt állította: fogalma sem volt az illegális fuvarokról, a gázpisztollyal pedig csak a főnöke parancsára tüzelt a rendőrökre az M5-ös autópályán. A mesterien felépített naivitás és a börtönben tanult magyarul előadott, többszörös bocsánatot is szeretnék kérni mantra azonban nem hatotta meg a bíróságot. Első fokon 11 év szabadságvesztésre ítélték.