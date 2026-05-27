A saját tinédzser gyerekével csomagoltatta a drogot az enyingi maffiapapa

A TEK kommandósai felszámolták azt a hálózatot, ahol az enyingi drogkereskedő család a gyanú szerint kristályt értékesít a környéken. A profit maximalizálása érdekében a szerek mérését a díler 15 éves lánya végezte.

A razzián sok pénzt és egy nagy értékű BMW-t foglaltak le. A rácsok mögötti sorsuk és a letartóztatás teljesen jogos, hiszen a luxusélet helyett immár a börtönkoszt vár rájuk.