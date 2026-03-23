A Mandiner arról írt, hogy külföldi titkosszolgálati akció indult Szijjártó Péter ellen

Súlyos botrány borzolja a kedélyeket a magyar belpolitikában: a Mandiner birtokába jutott hangfelvétel szerint Panyi Szabolcs újságíró külföldi titkosszolgálatokkal együttműködve hallgathatta le Szijjártó Péter külügyminisztert. Az ügy szálai a Tisza Párthoz vezetnek, a kormány pedig azonnali vizsgálatot rendelt el.
A napvilágra került hangfelvételen Panyi Szabolcs, a Direkt36 újságírója azzal dicsekszik, hogy külföldi titkosszolgálatok segítségével jutott információkhoz Szijjártó Péter magyar külügyminiszter lehallgatásáról. A felvétel tanúsága szerint Panyi szoros kapcsolatban áll Orbán Anitával, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjével, akinek korábban a kampánycsapatában is dolgozott.
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán reagált az esetre. Hangsúlyozta, hogy egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás az ország szuverenitása ellen, ezért utasította az igazságügyi minisztert az ügy haladéktalan kivizsgálására.
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az Igazság órája című műsorban kifejtette:
Ez az ember [Panyi Szabolcs] tényfeltáró újságíróként pozicionálja magát, de a kiszivárgott anyagokból egyértelműen nem ez látszik, hanem egy mély politikai és titkosszolgálati összefonódás.
Az ügyben indított vizsgálat célja tisztázni a külföldi beavatkozás mértékét és a hangfelvételen elhangzott állítások valóságtartalmát.