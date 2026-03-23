A Mandiner arról írt, hogy külföldi titkosszolgálati akció indult Szijjártó Péter ellen

A napvilágra került hangfelvételen Panyi Szabolcs, a Direkt36 újságírója azzal dicsekszik, hogy külföldi titkosszolgálatok segítségével jutott információkhoz Szijjártó Péter magyar külügyminiszter lehallgatásáról. A felvétel tanúsága szerint Panyi szoros kapcsolatban áll Orbán Anitával, a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjével, akinek korábban a kampánycsapatában is dolgozott.

„Súlyos támadás Magyarország ellen”

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán reagált az esetre. Hangsúlyozta, hogy egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás az ország szuverenitása ellen, ezért utasította az igazságügyi minisztert az ügy haladéktalan kivizsgálására.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az Igazság órája című műsorban kifejtette:

Ez az ember [Panyi Szabolcs] tényfeltáró újságíróként pozicionálja magát, de a kiszivárgott anyagokból egyértelműen nem ez látszik, hanem egy mély politikai és titkosszolgálati összefonódás.

Az ügyben indított vizsgálat célja tisztázni a külföldi beavatkozás mértékét és a hangfelvételen elhangzott állítások valóságtartalmát.