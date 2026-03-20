Április 8-ig lehet visszaküldeni a nemzeti petíciót

Szentkirályi Alexandra: "Még mindig tart az olajblokád, éppen ezért a kormány meghosszabbította április 8-ig a nemzeti petíciót, úgyhogy aki még nem tette, az mindenképpen töltse ki, ha így akar tiltakozni az ukrán zsarolás ellen. Mostmár nemcsak papíron, hanem online is ki lehet tölteni. Három dologra is nemet tudunk mondani: Nemet tudunk arra mondani, hogy megemelkedjenek a a háború miatt a rezsiköltségeink, arra is, hogy Ukrajnába pénzt küldjünk, és arra is, hogy pénzeljük ezt a háborút. Mondjatok nemet ti is április 8-ig."