Babiš videóüzenetben üdvözölte a budapesti Patrióta nagygyűlést

Az első budapesti Patrióta nagygyűlés résztvevőihez intézett beszédében Andrej Babiš kiállt a nemzetek önrendelkezése mellett. A cseh vezető szerint a szuverenitás megőrzése és a brüsszeli döntések elutasítása alapvető feltétele Európa jövőjének. Az illegális migráció elleni küzdelem mellett a legfontosabb feladat a családok és jövőbeli generációk védelme. Kiemelte, hogy Viktor Orbán személye jelenti azt a bizonyosságot, amelyre a bizonytalanság korában a polgároknak szüksége van.

További tartalmakért kattintson a: https://hirtv.origo.hu/