Bóka János a Békemeneten: Kijev politikai okokból tartja fenn az olajblokádot

A Békemenet forgatagában Bóka János, az európai ügyekért felelős miniszter tiszta vizet öntött a pohárba. Szerinte a kijevi olajblokádnak kizárólag politikai okai vannak, hiszen a Barátság kőolajvezeték működőképes. Az ukrán elnök célja pusztán a zsarolás, és hogy hatalomra segítsen egy kijevi bábkormány formációt a közelgő választásokon. Kiemelte: ha hagyjuk, hogy ezt az energiafegyvert Magyarországgal szemben használják, az újra meg fog ismétlődni.