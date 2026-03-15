Bóka János a Békemeneten: Kijev politikai okokból tartja fenn az olajblokádot

Hatalmas tömeg előtt, a Békemenet helyszínén adott exkluzív interjút a Hír TV-nek Bóka János. Az uniós miniszter lerántotta a leplet a kijevi olajblokádról: az ukrán vezetés egyértelműen politikai nyomásgyakorlásra, a magyar választások befolyásolására használja a helyzetet. A hazatért magyar delegáció tapasztalatai is megerősítik, hogy a kőolajvezeték valójában sértetlen.
A Békemenet forgatagában Bóka János, az európai ügyekért felelős miniszter tiszta vizet öntött a pohárba. Szerinte a kijevi olajblokádnak kizárólag politikai okai vannak, hiszen a Barátság kőolajvezeték működőképes. Az ukrán elnök célja pusztán a zsarolás, és hogy hatalomra segítsen egy kijevi bábkormány formációt a közelgő választásokon. Kiemelte: ha hagyjuk, hogy ezt az energiafegyvert Magyarországgal szemben használják, az újra meg fog ismétlődni.