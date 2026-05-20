Szádvár most rád vár!

Rózsa Sándor természetvédelmi őrszolgálat-vezető: “A Szádvár egyesület gyakorlatilag 20 éve menedzseli a várnak az állagmegóvását és valamilyen szinten a megóvását. 2020-ban volt egy jelentős nagy dobás, ahol most állunk ennek az alsó várnak a falaknak a visszaépítése, helyreállítása zajlott, illetve fent is rengeteg régészeti feltárás történt, falakat konzerváltak. Szépen, apró lépésekben mindezt viszik előre mind a mai napig.”