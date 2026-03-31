Boros Bánk Levente a várható mandátumokról és a csatatér-körzetekről beszélt

A legfrissebb politikai elemzés élőben mutatta meg, milyen választási esélyek várnak a pártokra. A Nézőpont Intézet igazgatója szerint a kormánypártok támogatottsága sziklaszilárd alapot ad a listás helyekhez.

Bár a billegő körzetek tartogathatnak izgalmakat, a precíz mandátumbecslés egyértelmű jobboldali fölényt mutat. A parlamenti patkó elosztása hűen tükrözi majd a stabilitást választó csendes többség és az ellenzéki káosz közötti éles kontrasztot.

