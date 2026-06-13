Magyar Péter szerint az előző kormány migránsok befogadására készült

Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján bizonygatta, hogy az Orbán-kormány egy migránsok befogadására alkalmas létesítmény kialakítását tervezte az osztrák-magyar határ közelében Vitnyéden. Hozzátette, hogy a Fidesz-KDNP 16 évnyi kormányzásának köszönhető, hogy nem érkeztek migránsok.

Magyar Péter a Fidesz kongresszusa előtt tartott sajtótájékoztatót szombat reggel, ahol hazugsággal vádolta meg az előző kormányt. A miniszterelnök szerint 2024-ben volt egy fordulópont, amikor az uniós bíróság 200 millió euróra és napi egymilliós bírságra ítélte Magyarországot. A kormányfő szerint az Orbán-kormány kifelé tagadta, hogy végrehajtaná az ítéletet, de közben folyamatosan zajlott az egyeztetés róla. A miniszterelnök dokumentumokkal bizonygatta azt, hogy a migráció ellen kampányoló Orbán-kormány a háttérben maga készült egy migránsok fogadására alkalmas létesítmény kialakítására, Vitnyéden.

Orbán Viktor a Fidesz tisztújító kongresszusa előtti rövid sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a kormányüléseken és a belügyminisztériumi egyeztetések során is szóba került egy migránstábor felállításának lehetősége, ez azonban csak egy taktikai lépés volt, hogy kivédjék az EU támadásait. A korábbi miniszterelnök hozzátette, hogy Magyarországon egyetlen migránstábor sincs.

A Tisza Párt támadása Vitnyéd kapcsán átlátszó: visszafelé mutogatnak egy valótlansággal, amivel meg akarnak ágyazni a saját migránsbarát döntésüknek - hívta fel rá a figyelmet a Fidesz országgyűlési képviselője. Gyopáros Alpár közösségi oldalán pedig egy kérdést intézett a Tisza-kormányhoz, miszerint hol terveznek migránstábort nyitni, miután hagyták hatályba lépni a migrációs paktumot.

Pénteken pedig életbe is lépett a migrációs paktum: az Európai Bizottság szerint a csomag célja a menedékkérelmek egységesebb kezelése, a határellenőrzések megerősítése, az eljárások felgyorsítása, valamint a migrációs terhek megosztása a tagállamok között. Az Economx szerint a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy hazánknak az uniós kötelezettség szerint egy több mint 7 ezer menedékkérő egyidejű befogadására és ellátására alkalmas infrastruktúrát kell kiépítenie és folyamatosan működtetnie.

Ezeket pedig akkor is fenn kell tartani ha kihasználatlanok és egyetlen migráns sincs a táborban. A lap hozzátette, hogy ez az állandó készenlét masszív és kiszámíthatatlan többletköltségeket ró a magyar költségvetésre.