A birodalom visszavág - Hogyan lett önmaga ellensége Európa?

Az elmúlt másfél évtizedben Magyarország és az Európai Unió kapcsolata folyamatos viták kereszttüzébe került. Alkotmány, migráció, jogállamiság, pénzügyi források, Ukrajna: szinte minden nagy európai kérdésben konfliktus alakult ki Budapest és Brüsszel között. A vita mindig ugyanúgy indult: bírálatok, politikai nyomás, és az a kijelentés, hogy Magyarország rossz irányba halad. Aztán az idő múlásával minden jelentős kérdésben kiderült: azok a problémák, amelyekről Budapest korábban beszélt, később egész Európa problémái lettek. Felmerül tehát a kérdés: vajon Magyarország lett különutas szereplő az EU-ban, vagy inkább egy olyan vita élére állt, amely egyre több európai országban is megjelenik? Ma este azt próbáljuk megérteni, hogyan jutottunk el idáig, és mi következik ebből Európa jövőjére nézve.