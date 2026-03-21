NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

A birodalom visszavág - Hogyan lett önmaga ellensége Európa?

Az elmúlt másfél évtizedben Magyarország és az Európai Unió kapcsolata folyamatos viták kereszttüzébe került. Alkotmány, migráció, jogállamiság, pénzügyi források, Ukrajna: szinte minden nagy európai kérdésben konfliktus alakult ki Budapest és Brüsszel között. A vita mindig ugyanúgy indult: bírálatok, politikai nyomás, és az a kijelentés, hogy Magyarország rossz irányba halad. Aztán az idő múlásával minden jelentős kérdésben kiderült: azok a problémák, amelyekről Budapest korábban beszélt, később egész Európa problémái lettek. Felmerül tehát a kérdés: vajon Magyarország lett különutas szereplő az EU-ban, vagy inkább egy olyan vita élére állt, amely egyre több európai országban is megjelenik? Ma este azt próbáljuk megérteni, hogyan jutottunk el idáig, és mi következik ebből Európa jövőjére nézve.

Vágólapra másolva!

A BIRODALOM VISSZAVÁG? - Migráció, gender, háború, versenyképesség. Hogyan lett önmaga ellensége Európa?

NINCS BARÁTSÁG - Összezártak Orbán Viktor ellen, de elbuktak. Megbicsaklott a brüsszeli terv?

Miközben itthon a tiszás szimpatizánsok nem hiszik el, hogy valóban háborús veszély lenne, jónéhány európai országban sorozzák a fiatalokat. Németországban hatalmas diáktüntetések vannak a sorozás ellen.

Vendégek:
Kiszelly Zoltán politológus
Békés Márton történész

Műsorvezető: Velkovics Vilmos

 

Továbbiak a témában