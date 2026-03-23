Liberális recept szerint támadják a magyar választásokat a geopolitikai elemző szerint

Brüsszel, Berlin és Varsó központtal összehangolt nemzetközi támadás indult a magyar választások és a nemzeti szuverenitás ellen – jelentette ki Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője a HírTV-nek adott interjújában. A szakértő szerint a liberális hálózatok a jól ismert „orosz ügynök” kártyát kijátszva próbálják destabilizálni az országot, miután felmérték a hazai baloldal várható kudarcát.
Koskovics Zoltán hangsúlyozta: a Szijjártó Péter adatait kiszolgáltató Panyi Szabolcs újságíró tette súlyos bűncselekmény, amely mögött helyi ügynökhálózatok és olyan külföldi érdekeket szolgáló szereplők állnak, mint a Tisza Párt színeiben feltűnő Orbán Anita. Az elemző szerint a cél egy erőszakos „színes forradalom” kiprovokálása és a jobboldali győzelem európai delegitimálása, ami ellen határozott fellépésre van szükség.