Liberális recept szerint támadják a magyar választásokat a geopolitikai elemző szerint

Brüsszel, Berlin és Varsó központtal összehangolt nemzetközi támadás indult a magyar választások és a nemzeti szuverenitás ellen – jelentette ki Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője a HírTV-nek adott interjújában. A szakértő szerint a liberális hálózatok a jól ismert „orosz ügynök” kártyát kijátszva próbálják destabilizálni az országot, miután felmérték a hazai baloldal várható kudarcát.