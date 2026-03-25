Külföldi titkosszolgálatok hálójában a magyar újságíró

A Mandiner által közzétett felvétel alapján súlyos nemzetbiztonsági botrány rázta meg az országot. A gyanú szerint külföldi titkosszolgálatok aktív közreműködésével valósult meg Szijjártó Péter megfigyelése. Az ügyben érintett Panyi Szabolcs állítólag bizalmas adatokat szolgáltatott ki idegen államoknak. Ez a szuverenitás elleni támadás közvetlenül sérti a magyar nemzeti érdekek érvényesülését. A hatóságok vizsgálják, hogyan segítette a lehallgatás folyamatát a belső informátor.

