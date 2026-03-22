Magyar Péter támogatására szólította fel a magyar választókat az ukrán katonai parancsnok, aki halálosan megfenyegette Orbán Viktort. Dmitro Jaros közeli kapcsolatban van az ukrán elnökkel és az ukrán titkosszolgálat, az SZBU korábbi vezetőjével is, valamint tanácsadója volt annak a vezérkari főnöknek, aki utasítást adott az Északi Áramlat felrobbantására.
Magyarország soha nem lesz ukrán gyarmat. Zelenszkij itt nem parancsol! –jelentette ki nemrég Orbán Viktor. A miniszterelnök azt kifogásolta, hogy Kijev továbbra sem nyitotta meg a Barátság kőolajvezetéket, miközben "pontosan tudja, hogy az létfontosságú Magyarország és Szlovákia számára."
Dmitro Jaros, az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka egy ingerült posztban reagált a magyar kormányfő szavaira és egyúttal Magyar Péter támogatására szólította fel a magyar választókat - szúrta ki az Ellenpont.
Az ukrán parancsnok szerint ugyanis egy leendő Tisza-kormány állíthatná helyre a baráti viszonyt az ukránokkal. Végül azt is hozzátette, hogy egy kormányváltás "jó lesz Magyarországnak, jó lesz Ukrajnának és Európa nemzetállamainak is."
A portál arra is felhívta a figyelmet, hogy a neonáci Jobb Szektor alapítójaként is ismert férfi közeli kapcsolatban van az ukrán kormányzattal. Például szoros barátságban van az ukrán titkosszolgálat, az SZBU korábbi vezetőjével is, valamint tanácsadója volt annak a Valerij Zaluzsnijnak, aki ukrán vezérkari főnökként utasítást adott az Északi Áramlat felrobbantására, és akit Ruszin-Szendi Romulusz a barátjának nevezett.