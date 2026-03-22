Magyarország soha nem lesz ukrán gyarmat. Zelenszkij itt nem parancsol! –jelentette ki nemrég Orbán Viktor. A miniszterelnök azt kifogásolta, hogy Kijev továbbra sem nyitotta meg a Barátság kőolajvezetéket, miközben "pontosan tudja, hogy az létfontosságú Magyarország és Szlovákia számára."

Dmitro Jaros, az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka egy ingerült posztban reagált a magyar kormányfő szavaira és egyúttal Magyar Péter támogatására szólította fel a magyar választókat - szúrta ki az Ellenpont.

Az ukrán parancsnok szerint ugyanis egy leendő Tisza-kormány állíthatná helyre a baráti viszonyt az ukránokkal. Végül azt is hozzátette, hogy egy kormányváltás "jó lesz Magyarországnak, jó lesz Ukrajnának és Európa nemzetállamainak is."

A portál arra is felhívta a figyelmet, hogy a neonáci Jobb Szektor alapítójaként is ismert férfi közeli kapcsolatban van az ukrán kormányzattal. Például szoros barátságban van az ukrán titkosszolgálat, az SZBU korábbi vezetőjével is, valamint tanácsadója volt annak a Valerij Zaluzsnijnak, aki ukrán vezérkari főnökként utasítást adott az Északi Áramlat felrobbantására, és akit Ruszin-Szendi Romulusz a barátjának nevezett.