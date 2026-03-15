Magyar szív vagy ukrán érdek? Ukrán zászlók lobogtak a Hősök terén

A Sajtóklub legutóbbi adásában Bayer Zsolt és vendégei górcső alá vették a nemzeti ünnep két meghatározó eseményét. A szakértők szerint a Kossuth téri Békemenet méltóságteljes hazafisága éles ellentétben állt a Hősök terén tapasztaltakkal, ahol a nemzeti lobogók helyett helyenként ukrán zászlók domináltak. A műsorban kitértek a háttérben meghúzódó titokzatos támogatók és Brüsszel szerepére is.
Bayer Zsolt és vendégei a Sajtóklubban rávilágítottak a döbbenetes kontrasztra: míg a Békemenet során csak nemzeti színek lengtek, a Tisza Párt rendezvényén óriási ukrán zászló uralta a képet. A békekereső patrióta gondolkodásmód állt szemben a titokzatos támogatók érdekcsoportjaival. Különösen beszédes az Orbán Viktort halálosan megfenyegető ukránok ügyében tanúsított mély kussolás és a brüsszeli gazdák hallgatása, ami tűpontosan kijelöli a politikai törésvonalat.