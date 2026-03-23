A népakaratra épülő demokráciát védjük, nem egy álelit akaratát

Marine Le Pen beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország az elmúlt években a szuverenitás és az ellenállás egyik legfontosabb európai jelképévé vált. Szerinte ebben meghatározó szerepe van Orbán Viktornak, aki következetesen képviseli a nemzeti érdekeket.

Orbán Viktor vizionárius vezető és mindenekelőtt úttörő.

- fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a magyar miniszterelnök példát mutat más országok számára is, és irányt szab a patrióta politikai erőknek Európában.

Le Pen kiemelte, hogy a magyar választás szerinte túlmutat az ország határain, és hozzájárulhat Európa politikai erőviszonyainak átalakulásához.