„Ezt az egy kérdést gondolják át” – így üzent Menczer Tamás ellenzéki szavazóknak

Menczer Tamás, a Budakörnyéki választókerület kormánypárti országgyűlési képviselőjelöltje egy lakossági fórumon közvetlenül szólt a Mi Hazánk Mozgalom támogatóihoz és szimpatizánsaihoz. A politikus elismeri a radikális párt helyi jelöltjének felkészültségét, ugyanakkor kendőzetlen őszinteséggel jelenti ki: a Mi Hazánk indulójának gyakorlatilag nincs esélye a győzelemre.
Menczer Tamás szerint a választóknak fel kell ismerniük, hogy a voksuk sorsa két út között dől el: vagy a "globalista érdekeket kiszolgáló", a magyarok kárára meggazdagodó Bujdosó Andreát segítik hatalomhoz a távolmaradásukkal vagy a Mi Hazánk jelöltjére adott, de mandátumot nem érő szavazattal, vagy pedig a nemzeti érdekek mellett álló kormánypárti jelöltet támogatják.
A videó üzenete egyértelmű:
a Budakörnyéki választóknak április 12-ig el kell dönteniük, hogy a nemzeti oldal összefogását vagy az ellenzéki áttörést segítik-e elő voksukkal a kétesélyessé vált körzetben.