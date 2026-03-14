Menczer Tamás: Szabadság nélkül lehet élni, csak nem érdemes

Tisztelt ünneplők, a szabadságot nekünk, magyaroknak soha nem adták ingyen, mindig meg kellett küzdenünk érte. Elődeink pontosan ismerték az örökérvényű igazságot, a mi harcunkat helyettünk nem vívja meg senki. A '48-as hősök tiszteletet és köszönetet érdemelnek, bátorságuk és tetteik büszkeséget ébresztenek és büszkeséget hoznak minden magyar szívbe. A '48-as hősök bátorsága és a '48-as hősök tettei megerősítik bennünk azt, hogy magyarnak lenni a legjobb dolog a világon. Tisztelt hölgyeim és uraim, a magyar szabadságharc titka régen és ma is ugyanaz. A magyar sohasem csak magáért harcol. A magyar mindig a nemzetért, a nemzetéért harcol. Két dolog nélkül nem tudunk meglenni szabadság és nemzet nélkül. A szabadság mindig a nemzeté.