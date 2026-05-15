A kormányzati átadás-átvétel után is a Fidesz politikusait fenyegette Magyar Péter

A Miniszerelnökség korábbi épületében zajlott a kormányzati átadás-átvétel folyamata. Magyar Péter elmondta, hogy feszült hangulatban telt az esemény, majd ismét fenyegetőzni kezdett. A miniszterelnök mostani kommunikációja folytatása annak, ami a parlament alakulásakor már megkezdődött - emlékeztetett a Fidesz frakcióvezetője. Gulyás Gergely hozzátette, hogy az ilyen és ehhez hasonló megnyilvánulások nem méltóak egy kormányfőhöz, és mindenki jobban járna, ha nem polgárháborús viszonyok alakulnának ki az országban.

Pár napja a svájci Weltwoche nevezte diktátornak Magyar Pétert a megnyilvánulásai miatt. Roger Köppel, a hetilap főszerkesztője és kiadója egy friss videóban Magyar Péter első miniszterelnöki beszéde után kiemelte, hogy az új kormányfő kijelentései rendkívül veszélyesek, ez nem a megbékélés retorikája.

Az előző kormánytól átvett dokumentumok biztonsága már annyira nem volt sarkalatos kérdés a Tisza kabinet számára. Szabó Bálint korábbi képviselő egy leleplező videót jelentetett meg közösségi oldalán, amiben jól látszik, ahogyan a Tisza Párt egyik munkatársa az utcán, a földre rakta az iratokat. Szabó Bálint hozzátette, hogy ezt követően a készenléti rendőrség egyik parancsnoka tette be a saját autójába a dokumentumokat.