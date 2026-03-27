Milyen egy tiszás állatkert igazgató?

„Jaj, gyerekek!” – fakadt ki Gajdos László, a Tisza Párt nyíregyházi képviselőjelöltje, amikor a Célpont stábja a politikus körül gyűrűző gyanús ügyekről kérdezte. A Nyíregyházi Állatkert igazgatójából lett politikus ellen súlyos vádak merültek fel: a gyanú szerint saját munkatársait és rokonait hozta helyzetbe az intézmény büféinek és jegyértékesítésének kiszervezésekor. Ha ez nem lenne elég, egy kiszivárgott hangfelvételen Gajdos az oroszlánkölykök sorsa kapcsán cinikusan úgy fogalmazott: „miért nem hagyták megdögleni őket?”. A politikus érdemi válaszok helyett perekkel fenyegetőzik, a Hír TV kamerái elől pedig szó szerint egy sátor hátulján keresztül szökött el.