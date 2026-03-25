„Nem hagyjuk magunkat!” – Orbán Viktor beszéde felperzselte a stúdiót

A HírTV vitaműsora, a Komment, górcső alá vette a miniszterelnöki országjárás esztergomi állomását. A stúdióban elhangzottak alapján Orbán Viktor beszéde egyértelmű üzenetet küldött: a választás 2026 tétje az ország kimenekítése a brüsszeli adósságcsapdából. Esztergom történelmi kulisszái előtt a háború elleni összefogás vált a legfontosabb hívószóvá, amely a magyar nemzeti érdekek védelmét szolgálja. A műsorban Balatoni Katalin hangsúlyozta, hogy a kormány családtámogatási rendszere és a gazdasági szuverenitás megőrzése szorosan összefügg a nemzeti szuverenitás védelme melletti kitartással.