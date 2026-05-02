Kiütés a hosszabbításban: kapusütés és tömegverekedés rázta fel a spanyol rangadót

Elszabadultak az indulatok a spanyol másodosztály kiesési rangadóján: Esteban Andrada, a Real Zaragoza kapusa kiállítása után megütötte a Huesca csapatkapitányát, amiből pillanatok alatt tömegverekedés lett. A botrányos jelenet árnyékában a Huesca 1–0-ra megnyerte a mérkőzést, a történtekről pedig a Harsány című műsorban is szó esett.
A spanyol másodosztályban új értelmet nyert a „kapusmegmozdulás” kifejezés. Esteban Andrada ezúttal nem egy bravúros hárítással vívta ki a közönség figyelmét a kiesési rangadó hosszabbításában, hanem egy jól irányzott jobb horoggal. A Real Zaragoza kapusa előbb begyűjtötte második sárga lapját, majd nekifutásból arcon vágta az Huesca csapatkapitányát, amiből pillanatok alatt tömegverekedés lett. A jelenet inkább hasonlított egy elszabadult kocsmai bunyóra, mint profi futballra, miközben a mérkőzést végül 1–0-ra a Huesca nyerte. A Zaragoza gyorsan elhatárolódott játékosa agressziójától, Andrada pedig bocsánatot kért tettéért. Ha valaki eddig azt hitte, a kiesés ellen küzdő csapatok véresen komolyan veszik a játékot, az nem tévedett.