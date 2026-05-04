Új Molière-mű az AI segítségével

A Csillagjós, avagy a hamis előjelek című szatirikus vígjáték nem eredeti Molière-mű, hanem egy úgynevezett modern kísérleti darab, amelyet a sorbonne-i kutatók, illetve művészek a mesterséges intelligencia segítségével hoztak létre, és május 5-én lesz látható Versailles-ban.

Molière a 17. századi francia klasszicista drámairodalom kiemelkedő alakja, aki műveiben humorral bírálta az emberi gyengeségeket és a társadalmi visszásságokat. Legjelentősebb műveit betáplálták a mesterséges intelligencia algoritmusába, hogy megnézzék, képes-e utánozni a híres író stílusát, így hozták létre az új színdarabot. Ezzel az új művel az alkotóknak az volt a célja, hogy elképzeljék, milyen darabot írhatott volna még Molière, ha ma is élne. A kutatók úgy vélték, hogy érdeklődött az asztrológia iránt, ez lehetett volna a következő műve.

Az MI és az emberek közösen dolgoztak a darab elkészítésén, az MI körülbelül 20 verziót generált minden jelenetből, amelyeket tovább módosítottak, mire megkapták a történelmileg pontos forgatókönyvet. A szöveget később a 17. század irodalmi szakértői és nyelvészek is áttekintették.