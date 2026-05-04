Állatorvosi központ épül a Londoni Állatkertben

200 éves jubileumát ünnepli a Londoni Zoológiai Társaság, amely ennek alkalmából egy különleges fejlesztést jelentett be. A szervezet egy új, mintegy 20 millió fontos állategészségügyi központot épít a Londoni Állatkert területén, ahol a látogatók testközelből követhetik majd az állatorvosi munkát, akár élő beavatkozásokat is. Az új létesítmény célja nemcsak a gyógyítás, hanem az ismeretterjesztés is, a közönség bepillantást nyerhet a kulisszák mögé, és közelebbről is megismerheti az állatokkal foglalkozó szakemberek mindennapjait.

Az intézmény története egészen 1826-ig nyúlik vissza: két évvel később itt nyílt meg a világ első tudományos alapokon működő állatkertje. Azóta is úttörő szerepet játszik az állatgyógyászatban és a természetvédelemben. A központ egyben oktatási szerepet is betölt majd: a szervezet abban bízik, hogy a látogatók közül sokakat inspirálhat a természetvédelem vagy az állatorvosi pálya irányába.

A beruházás a szervezet történetének legnagyobb adományának köszönhetően valósulhat meg, és újabb lépést jelent afelé, hogy az emberek ne csak nézzék, hanem jobban is értsék a természet védelmének fontosságát.