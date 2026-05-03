A KDNP nem engedi üzletté tenni az egészségügyet

Amitől tartottunk, az látszik érkezni - írja Latorcai Csaba, aki szerint gyorsan és biztosan körvonalazódik, hogy a Tisza-kormányban egészségügyi kérdésekben nem az egészségügyi, hanem a gazdasági miniszter dönt. Még hivatalba sem léptek, de már most látszanak a feszültségek: az egyik egyeztetne, bevonná a szakmát és a társadalmat, míg a másik már döntött, és be is jelentette a szabad szülészorvos választást, ami nem az ő ügye. A kereszténydemokrata politikus szerint, ha egy gazdasági miniszter megteheti, hogy felülírja az egészségügyi minisztert, az azt jelenti, hogy a Tisza-kormány számára az egészségünk nem érték, hanem üzlet.