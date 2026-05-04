Így védekezzünk helyesen: Kullancs elleni túlélőkalauz

A természet ma is ugyanaz, mint mindig: hívogató, gyógyító, és közben kiszámíthatatlan is. Sokan úgy mennek ki a természetbe, hogy vagy félnek tőle, vagy egyáltalán nem foglalkoznak a kullancsokkal, pedig a szakember szerint a helyes hozzáállás valahol a kettő között van.

A kulcsszó tehát a figyelem, és ez már jóval az indulás előtt kezdődik. Sokan azonban itt követik el a legnagyobb hibát: túlzottan bíznak a riasztószerekben, pedig a szakértő szerint nincs tökéletes védelem. A kullancs nem válogat helyszínt, se testtájat, de honnan jönnek? Ez egy klasszikus vita, és a válasz meglepő: a szemmel rendelkező látókullancsok alulról másznak fel, a szemmel nem rendelkező fakullancsok pedig felülről támadnak.

És hogy miért ennyire fontos a megelőzés? Mert a tét nagy, ráadásul egyetlen csípés sem feltétlenül egy fertőzést jelent, mivel egy csípéssel 2-3 vagy több Lyme-féle bacilus is bekerülhet. Ezért a szakember egy talán kevésbé ismert, de rendkívül hasznos szokást is javasol. És mivel már a városi parkokban is jelen vannak, a kérdés nem az, hogy találkozunk-e velük, hanem az, hogy felkészülten tesszük-e. A természet maradjon az, ami: szabadság, feltöltődés, élmény - de csak akkor, ha közben az óvatosság sem marad el.