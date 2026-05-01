Borul a bili a Tisza Párt pénzügyei körül

A Magyar Péter vezette Tisza Párt által hirdetett transzparencia olyan, mint a tejszínhab a savanyú levesen: elfedi a lényeget, de az ízén nem változtat. A sógor kinevezése az Igazságügyi Minisztérium élére a klasszikus urambátyám rendszert hozza vissza a politikai konyhába. Miközben a függetlenségről beszélnek, a háttérben százmilliós adományok vándorolnak, mintha egy láthatatlan kéz tömné a lyukas zsebeket a milliárdos vállalkozók kedvéért a hitelesség rovására.