Családi részvénytársaság vagy kormány?

A Tisza Párt elnöke által hirdetett új korszak látványos szakítást ígért a múlttal, ám a sógor kinevezése az igazságügyi miniszter székébe a családi bizalom kizárólagosságát sugallja. Az urambátyám rendszer kritikája után ez a lépés olyan, mintha a vegetáriánus szakács a saját családi vágóhídjáról rendelné az alapanyagot a vendégeknek.

A bevándorláspárti üzletember belügyi szerepvállalása és a százmilliós támogatással rendelkező filmrendező fellépése a hálózati érdekek és a személyes bosszú összefonódását jelzi a "szakértői" kormányzás álarca mögött.