Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy brüsszeli kalandorok vágóhídra küldjék a magyarokat

Orbán Viktor idei nemzeti ünnepi beszéde sorsdöntő üzenetet hordozott. A kormányfő kiemelte, hogy a brüsszeli katonai beavatkozás árnyékában a háborúellenes szövetség megújítása az egyetlen út. Az áprilisi választás után nem izgágákra, hanem higgadt és magabiztos vezetésre lesz szükség. A cél, hogy hazánk a felfordult világban is a biztonság és nyugalom szigete maradjon. A magyar érdek világos: ki kell maradnunk a mások által szított, pusztító konfliktusokból.