Donald Trump elnök győzelme óta jobb hely lesz a nyugati világ

Orbán Viktor ismét főszónokként lépett fel a CPAC Hungary rendezvényen. Magyarország jövőjéről nem Brüsszel, hanem a magyarok döntenek - jelentette ki a miniszterelnök. A kormányfő hozzátette, hogy a brüsszeli progresszívek nyugatról, az ukránok keletről szorítják hazánkat. Majd kiemelte, hogy a brüsszeli támadást visszavertük, az ukrán olajblokádot pedig le fogjuk törni.
Orbán Viktor beszédében elmondta, hogy egy évvel ezelőtt közösen ünnepelték a CPAC-en Donald Trump amerikai elnök győzelmét, ami után jobb hely lesz a nyugati világ.
Visszaszorult a genderpropaganda és a woke, büszkén lehet vállalni a kereszténységet, mint civilizációnk alapját és megtartó erejét, újra igaz, ami természetes: az anya nő, az apa férfi, és a család nemzeteink legősibb és legfontosabb intézménye.
- sorolta a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette, hogy sokat köszönhetünk az elnök úrnak személyesen mi magyarok is. Rámutatott, hogy a jelenlegi átrendeződés erőközpontja az Egyesült Államok, az európai előretolt helyőrsége pedig Magyarország. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a brüsszeli vezetők nem az európai embereket képviseli, hanem az ukránok elnökét.
A fagyos demokrata évek után a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora köszöntött be.
Videóüzenetben üdvözölte az 5. CPAC Hungary résztvevőit az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Donald Trump elmondta, hogy megmutatta, mire lehet képes egy ország, ha megvédi a határait, a kultúráját, az örökségét, a szuverenitását és az érdekeit.
Orbán Viktor külön köszöntötte az esemény előadóit, illetve köszönetet mondott a CPAC Hungary szervezőinek.