Orbán Viktor Szolnokon: a mi közös szenvedélyünk Magyarország

Azért jöttem, hogy megkérjem önöket április 12-én válasszák Berkó Attilát

– jelentette ki Orbán Viktor. Ezt követően rámutatott: aki ezt a körzetet megnyeri, az nyeri a választást, itt nehéz nyerni, de ha a Fidesz itt nyer, akkor közel lesz a kétharmadhoz.

Annyit szeretnék mondani a polgármesternek, hogy én előbb voltam szolnoki, mint ő

– reagált a miniszterelnök a település polgármesterének üzengetésére.

Magyarországon egyetlen párt van, amely képes biztosítani az ország biztonságát és ez a Fidesz

– hangsúlyozta.

Munkából jobb élni mint segélyből, ezért a Fidesz egy munkaalapú társadalmat épített ki – tette hozzá.

„A mi közös szenvedélyünk Magyarország” – húzta alá a miniszterelnök. Hozzátette, a kormánypárti szimpatizánsok mellett számtalan olyan ember is megjelent az eseményen, akik bizonytalanok, mellettük pedig megjelentek a Tisza Párt szimpatizánsai is. Kiemelte, „hazát csak szeretetre és összefogásra lehet építeni, gyűlöletre nem”.

Mi vagyunk az ünneplők, ők az ünneprontók. Mi nem hiszünk az ünneprontásban, mert az ünnep mindig erősebb, mint a rontás

– hangsúlyozta a kormányfő.