Donald Trump hétvégén dönthet az Irán elleni amerikai csapásról

Már a hétvégén döntést hozhat az iráni elleni légicsapásról az amerikai elnök. Donald Trump megerősítette, hogy kihagyja fia esküvőjét, hogy a Fehér Házban maradjon. A CBS értesülései szerint a katonai személyzet és a hírszerző közösség több tagja szintén lemondta a hétvégére tervezett programját. Az Axios hírportál pedig arról ír, hogy az amerikai elnök pénteken találkozott a nemzetbiztonsági csapatának vezető tagjaival, és komolyan fontolgatta az új támadás elrendelését.

Az amerikai külügyminiszter elmondta, hogy történt némi előrelépés történt az amerikai-iráni tárgyalásokon, de a két ország közötti nézeteltérések továbbra is rendkívül mélyek. Washington számára az egyik legalapvetőbb problémát a perzsa állam nukleáris programja mellett az jelenti, hogy Teherán vámokat akar kivetni a Hormuzi-szorosban.

Az iráni külügyminisztérium szerint továbbra is mély különbségek vannak a két fél álláspontja között, és nem állnak közel a megállapodáshoz. Teherán azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy túlzott követeléseket támaszt a tárgyalásokon. Bár Pakisztán továbbra is segít a közvetítésben, a két ország nem hajlandó engedni a kulcsfontosságú kérdésekben. A háború végleges lezárásán az sem segít, hogy az iráni parlament 50 millió eurós, azaz mintegy 18 milliárd forintos vérdíjat akar kitűzni Donald Trump amerikai elnökre, Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökre és Brad Cooperre, az amerikai Középső Parancsnokság vezetőjére.