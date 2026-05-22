Célpont - Üres ígéret maradt Magyar Péter 480 forintos benzin ára

„Elég a dumából, azonnali benzinárstopot 480 forinton!” – követelte határozottan Magyar Péter még ellenzékből, alig néhány hónappal ezelőtt. Bár a választási győzelem után a Tisza-kormány gyorsan felállt, a hazai benzinkutakon továbbra is a 600-700 forintos realitás fogadja a magyar embereket.
Miközben a miniszterelnök most a világpiaci olajárak váratlan mozgásaival és hordónkénti dollárárfolyamokkal magyarázza a bizonyítványt, kormányának kulcsfigurái – a frakcióvezetőtől a frissen kinevezett pénzügyminiszterig – látható zavarral és érdemi válaszok nélkül igyekeznek kifarolni a mindenkit érintő kampányígéret mögül. Riportunkban utánajártunk, miért maradt üres lufi a 480 forintos üzemanyagár, és hogy a számok tükrében valóban a világpiac-e a hibás, vagy egyszerűen homokszem került a Tisza Párt energiabiztonsági gépezetébe.