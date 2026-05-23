A NATO főtitkára igazságosabban akarja megosztani Ukrajna támogatásának terhét

Mark Rutte a svédországi külügyminiszteri szintű csúcstalálkozón arról beszélt, hogy Ukrajna további támogatása a NATO biztonságának fontos eleme. Az észak-atlanti szövetség napirendjén szerepelt, hogy a tagállamok GDP-jének negyed százalékát kérnék el az ukrán hadsereg hosszú távú finanszírozására.

Ukrajna jelenleg több támogatást kap a PURL-programon keresztül, mint korábban valaha - emlékeztetett az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio megismételte, hogy Donald Trump továbbra is érdekelt abban, hogy lezáruljon az orosz-ukrán háború, ezt azonban csakis a diplomácia segítségével lehet megtenni, mert ez a háború nem fog katonai győzelemmel véget érni egyik fél részéről sem.

A következő NATO-csúcson már személyesen tárgyalhat Donald Trump és Volodimir Zelenszkij, többek közt a háború lezárásáról. A júliusi ankarai találkozóról a török elnök elmondta, hogy az döntő fontosságú lesz a szövetség jövője szempontjából. Recep Tayyip Erdoğan szerint a világ megváltozott, és a NATO-nak alkalmazkodnia kell az új fenyegetésekhez.