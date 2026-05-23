Védvonal néven országos hálózatot indít a Fidesz

Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a Védvonalat - erről írt közösségi oldalán a Fidesz elnöke. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy hamarosan érkeznek a részletekkel, és minden ember számíthat rájuk.

A Fidesz országgyűlési képviselője rámutatott, hogy a „Szeretetország” jegyében árad a Tiszából a gyűlölet. Kocsis Máté elmondta, hogy egyre többen vannak, akik szerint túltolták a tiszások a féktelen indulatot, különösen a választások óta. Az ellenzéki politikus szerint meg fogják védeni a polgári oldal méltóságát.

Szentkirályi Alexandra is részt vett a kezdeményezés létrehozásában. Leszögezte, hogy megvédik a vegzált és üldözött támogatóikat, majd hozzátette: ,,Országos hálózatot hozunk létre az embereket ért jogsérelmek és támadások elhárítására, az erőszak megfékezésére és az állami túlkapások figyelésére." A Fidesz országgyűlési képviselője azt is elmondta, hogy a Védvonal pontos indulása még szervezés alatt van, de ami biztos, hogy jogi védelmet és képviseletet biztosítanak azoknak a jobboldali szavazóknak, akiket politikai nézeteik miatt hátrány ér.