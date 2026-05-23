Menekülőre fogták a Tisza-kormány miniszterei az alkotmánymódosításról szóló kérdések hallatán

A honvédelmi miniszter a kérdés hallatán törvényességet emlegetett, Görög Márta igazságügyi miniszter egyenesen a minisztérium épületébe menekült a kérdések elől. A párt egyik országgyűlési képviselője pedig arról beszélt, hogy keddig még változtathatnak is akár a tervezeten.

Magyar Péter már a választás másnapján azt hangoztatta, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Orbán Viktor többet ne lehessen miniszterelnök. A miniszterelnök sógora pedig nem tétlenkedett, szerdán be is nyújtotta az Alaptörvény-módosító indítványát, ami a kormányfő mandátumát a jövőben két ciklusra szűkítené.

A szövegből egyértelműen kiderül, hogy azt nem másra, mint Orbán Viktorra írták:

Nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni.

Az üggyel kapcsolatban a HírTV kereste az újdonsült igazságügyi minisztert is. Riporterünk azt szerette volna megtudni, hogy szerinte rendben van-e a visszamenőleges alkotmánymódosítás, a kérdés hallatán azonban Görög Márta válaszok helyett az Igazságügyi Minisztérium épületébe menekült. Csakhogy igazságügyi miniszter-jelölti meghallgatásán még arról beszélt Görög Márta, hogy az alkotmánymódosítás a jogállamiság keretein belül fog megtörténni.

De nem csak az igazságügyi minisztert érintette kellemetlenül a kérdés. Ruszin-Szendi Romulusz is igyekezett menekülőre fogni, majd annyit mondott riporterünknek, hogy az Alaptörvény-módosítás részleteit a jövő héten ismerhetjük meg.

A párt egyik országgyűlési képviselője pedig arról beszélt, hogy a jövő hétig akár meg is változtathatják a Lex Orbán néven elhíresült tiszás Alaptörvény-módosítást.

Azonban amikor Havasi Balázsnak konkrétumokat kellett volna mondania, akkor már úgy tett, mintha nem értené a kérdést.

A Patrióták Európáért pártcsalád szerint elfogadhatatlan az új kormány alkotmánymódosítási javaslata. A képviselőcsoport határozottan elítélte a tervezetet. Úgy vélték, hogy a dokumentum nyilvánvalóan sérti a jogállamiság és a demokrácia alapelveit. A Patrióták szerint precedenst teremtene Európában a "személyre szabott jogalkotás". A pártcsalád rámutatott, hogy a javaslat beleillik abba az európai tendenciába, amely a patrióta és szuverenista erőket kizárná a demokratikus versenyből.