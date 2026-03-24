Ez a geopolitikai hálózat állhat a tiszás ügynökbotrány szálai mögött

Dornfeld László a HírTV Híradójában kifejtette, hogy

a napvilágra került információk szerint a Tisza Párt hátterében egy olyan hálózat rajzolódik ki, amely szorosan összefonódik külföldi hírszerző szervekkel.

Hangsúlyozta: egy olyan „Brüsszel–Varsó–Kijev tengely” rajzolódik ki, amelynek egyetlen célja a jelenlegi szuverén magyar kormány leváltása és egy, az idegen érdekeket kiszolgáló bábkormány hatalomra segítése. Az elemző szerint a tiszás ügynökbotrány súlyát jelzi, hogy hasonlóra évszázados távlatban sem volt példa, és a feltárt adatok alapján a Tisza Párt vezetői közvetlen kapcsolatban állhatnak külföldi hírszerző szervezetekkel, veszélyeztetve ezzel Magyarország biztonságát és nemzeti érdekeit.

Az Alapjogokáért Központ szakértője szerint a botrány és az ügynökvádak csak a jéghegy csúcsát jelentik. Úgy véli, a Tisza Párt struktúrája és kommunikációja kísértetiesen hasonlít azokra a „színes forradalmakra”, amelyeket korábban más országokban már sikerrel alkalmaztak a bábkormányok felépítésére.