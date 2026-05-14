Trump - Hszi találkozó

Az ebből eredő hiányok és a magasabb árak az Egyesült Államokban és másutt rávilágítanak arra, hogy a Donald Trump elnök Felszabadulási Napi vámtarifáira válaszul bevezetett korlátozások a politika egyik tartós örökségévé váltak.

Peking továbbra is szigorúan ellenőrzi a ritkaföldfémeket, amelyeket nagy mennyiségben csak Kínában állítanak elő, és amelyeket a repülőgépiparban, a védelemben, valamint a polgári elektronikában és gyártott termékekben, köztük az elektromos autókban található nagy teljesítményű mágnesekben használnak.

A kínai vámadatok szerint az úgynevezett „nehéz ritkaföldfémek”, az ittrium, a diszprózium és a terbium exportja továbbra is mintegy 50%-kal csökkent a 2025 áprilisában bevezetett korlátozások óta az azt megelőző 12 hónaphoz képest.

A Napindító vendége volt Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.