Kocsis Máté: "Teljesen nyilvánvaló, hogy külföldről egy nagyon durva politikai befolyásolási tevékenység zajlik részben Ukrajnából egyébként, részben más országokból, és teljesen egyértelmű, hogy ez a Tisza párt szolgálatában történik, ezért ez a Tisza párt ügynökbotránya, Panyi Szabolcs csak egy actor ebben, de maga a botrány az a Tisza párt botránya, amiért a Tisza párt vezetőinek és közreműködőinek felelősséget kell majd vállalniuk."