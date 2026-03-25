Ukrán ügynökök és a Panyi-botrány

A legfrissebb információk szerint az ukrán ügynökök közvetve vagy közvetlenül befolyásolhatták a hazai belpolitikát. A Tisza Párt külügyi szakértőjével baráti viszonyt ápoló Panyi Szabolcs beismerése, miszerint kiadta a külügyminiszter számát, súlyos kérdéseket vet fel. A lehallgatás célja Tuzson Bence szerint a kormány hiteltelenítése, miközben a nemzeti szuverenitás védelme és a magyar nemzeti érdekek elárulása a tét. A választás 2026 előtt ez a beavatkozás minden eddigi határt átlép.

További tartalmakért keresse fel felületeinket: https://www.youtube.com/@HIRTVvideok és https://www.facebook.com/hirtv