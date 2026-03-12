Üzenet Ukrajnának: a magyarok nem fizetnek magasabb árat az olajért

Magyarországnak minden joga megvan ahhoz, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül orosz olajat vásároljon- erről a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter beszélt a Mandiner Klubesten. Rogán Antal szerint a magyaroktól nem várható el, hogy Ukrajna miatt magasabb árat fizessenek.

A miniszter rámutatott: az iráni háború okozta nehézséges kőolajszállítás miatt kétszeres kárt okoz Magyarország számára, hogy az ukránok elzárták a Barátság-kőolajvezetéket. A tárcavezető kitért az üzemanyagokat érintő védett árakra is.

A miniszter arról is beszélt, hogy a Tisza Párt annak az Európai Néppártnak a tagja, akik a brüsszeli fősodor hangadói. Rogán Antal rámutatott: ha ők kerülnének hatalomra mindenki búcsút inthetne a rezsicsökkentésnek és a védett árnak is.