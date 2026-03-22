Veszélyes alku – ezért akarja Kijev a Tisza Párt győzelmét

Újra külföldi segítséggel akar választást nyerni az ellenzék, de ahogy korábban, most sem fog sikerülni - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté a Kossuth rádióban elmondta: összejátszik Ukrajna a Tiszával, mely értelmében hatalomra segítik, ezért Magyar Péterék Kijev minden kérését teljesítik.
Szerintem a Tisza Pártnak az egy nagyon nagy hátránya é szerintem a választást is ezért fogják elveszíteni, mert ugyanabba a hibába estek most bele, amibe a dicső elődjeik is. Megint külföldi összejátszással, megint külföldről kapott segítséggel akarják megszerezni a magyar hatalmat és erre a magyar emberek szerintem nem jól rezonálnak, ezt mindenki érzi, azt is már megétette mindenki, hogy egy nagyon erős ukrán elkötelezettségű politikai szervezet a Tisza
- tette hozzá.